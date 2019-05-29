انت الان تتابع عايزينه عشان نحاسبه| ماذا قال السيسي عن عشماوي؟ (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس السيسي
في أكتوبر الماضي، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الفرق بين الشهيد أحمد المنسي والإرهابي هشام عشماوي، في أعقاب إعلان الجيش الوطني الليبي إلقاء القبض عليه، خلال عملية أمنية في مدينة درنة، وقال الرئيس في كلمته بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة: "يا ترى الفرق بين هشام عشماوي، وأحمد المنسي إيه؟ ده إنسان وده إنسان وده ظابط وده ظابط، الاتنين كانوا مع بعض في وحدة واحدة، الفرق بينهم إيه، إن حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر".
وأضاف: "ده قدّم وبنصقف له وبنبصله كده بملء العين، والتاني عايزينه عشان نحاسبه". أمس الثلاثاء، تسلمت السلطات المصرية، الإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبي، بعد زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى دولة ليبيا، التقى خلالها مع المشير خليفة حفتر. (التفاصيل) وعلق
وأضاف: "ده قدّم وبنصقف له وبنبصله كده بملء العين، والتاني عايزينه عشان نحاسبه".
أمس الثلاثاء، تسلمت السلطات المصرية، الإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبي، بعد زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى دولة ليبيا، التقى خلالها مع المشير خليفة حفتر. (التفاصيل)
وعلق الرئيس السيسى على تسلّم مصر الإرهابى هشام عشماوى، قائلا: «تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقضّ على كل من تسوّل له نفسه إرهاب المصريين، فهؤلاء الأبطال لا يخافون فى الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامة أراضيه. تحيةً وسلاما على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم، وأؤكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ ولن تنتهى قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن. عاشت مصر برجالها». (التفاصيل)
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