شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من «الداخلية» بإعادة حصر المواد المفرقعة (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية قرار وزير الداخلية بإعادة حصر المواد المفرقعة والتي تعتبر في حكم المفرقعات.

وللاطلاع على نص القرار:

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