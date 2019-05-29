شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: بناء ورش جديدة لعَمْرات وصيانة جرارات السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس وزير النقل، المهندس كامل الوزير، أعمال الجمعية العادية رقم 17 للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية «إيرماس»، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على قائمة المركز المالي، وكذلك عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية المُعدَّلة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31- 12- 2019، كما تم استعراض أعمال العَمْرات المختلفة، حيث يتم عمل 414 عَمْرة عمومية واسمية خلال 2018، وكذلك استعراض معدل إنتاج الوحدات الخاصة بعَمْرة الجرارات وإصلاح الوحدات لصالح جهات هيئة السكك الحديدية وموقف العقود الثلاثة التي تم إبرامها مع الجانب السوداني، والخاصة بإصلاح وتأهيل موتورات جر وإصلاح أجزاء ميكانيكية وكهربائية لعدد من الجرارات، وموقف قطع الغيار الخاصة بعدد 30 جرارًا تم توريدها من شركة إلستوم الفرنسية.

وأكد الوزير ضرورة الانعقاد المستمر والدوري لمجلس الإدارة لسرعة اتخاذ القرار والإنجاز، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير الورش الحالية وبناء ورش جديدة لزيادة عددها، وزيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار الأصلية للمُعَدّات من الشركات الأجنبية المُصنِّعة للجرارات العاملة بهيئة السكك الحديدية لعمل عَمْرات الجرارات بورش السكة الحديد تحت إشراف هذه الشركات لنقل الخبرات إلى العمالة بالورش، وتقليل المدة الزمنية للعَمْرات، وتقليل التكلفة، وتوفير العملة الصعبة، لافتًا إلى أن الوزارة تسير في عدة اتجاهات فيما يخص الجرارات لتدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك في التعاقد على شراء 250 جرارًا جديدة وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة، وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات، مشددًا على عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العَمْرات بجودة عالية تنعكس إيجابيًا على قوة الجر بالسكة الحديد.