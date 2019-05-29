شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة الشهيد المنسي: «زوجي رمز لكل شهداء مصر.. وعشماوي رمز لكل خائن إرهابي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت منار سليم، أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، إن تسلم مصر الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا منحهم الإحساس باستعادة حق الشهداء، وإن جميع البيوت المصرية باتت سعيدة ليلة أمس.

وأضافت، في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أنه إذا كان الشهيد أحمد منسي رمزًا لكل شهداء مصر، فالإرهابي هشام عشماوي رمز لكل خائن وإرهابي يريد أن يدمر البلد.

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وتابعت: «اليوم الحق رجع، والإنسان مهما طال الزمن هيقف أمام القضاء، اللي حصل بيخلِّي عندك إحساس ان فيه أمن وان فيه عقاب، الحمد لله إننا شفنا لحظة الرعب في عينيه».

وأكدت: «هذا يوضح للجميع أن أي شخص يسعى لتخريب بلدنا لن يُنسى، بل سيُحاسب في النهاية، وأن الدولة المصرية الصامدة قادرة دائماً على استعادة حقوق الشهداء، وأن القيادة السياسية المصرية لا تنسى أبداً حقوق الشهداء».

ولفتت إلى أن تسلم مصر الإرهابي «عشماوي» يؤكد قوة الدولة المصرية، التي لا تترك حق أولادها أو مَن أساء في حقها.