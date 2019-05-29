شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 على مستوي مدارس محافظة السويس الإعدادية والتي بلغت نتيجتها 85.4%.

كان قد حضر امتحانات الشهادة الاعدادية 10 آلاف و712 طالبًا وطالبة على مستوي الإدارات التعليمية.

وقدم المحافظ الشكر لجميع العاملين بالتربية والتعليم بالسويس، مطالبًا بعمل خطة للقضاء على الدروس الخصوصية، والبدء في أعمال الصيانة بالمدارس فور الانتهاء من جميع الامتحانات، وعمل تقييم لمديري المدارس خلال العام الماضي، وتحليل النتيجة التي ارتفعت بنسبة 10% عن العام الماضي.