شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تُعيد تشغيل رحلاتها إلى أبيدجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت «مصر للطيران» عن إعادة تشغيل رحلاتها إلى مدينة أبيدجان بساحل العاج اعتبارًا من 20 يونيو المقبل.

يأتي هذا القرار ضمن الخطة الطموح التي وضعتها مصر للطيران تحت مظلة وزارة الطيران المدني للتوسع في القارة الأفريقية بالصورة التي تتكامل مع نقاط شبكة مصر للطيران الأخرى عبر مطار القاهرة الجوي والذي يُعتبر بمثابة البوابة الشمالية لقارة أفريقيا.

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وأكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن مصر للطيران تؤكد استمرارها في تطوير شبكة خطوطها ولا سيما في القارة السمراء من خلال إضافة المزيد من النقاط الجديدة والمزيد من الترددات إلى العديد من النقاط بالقارة، بما يسمح لنا بإضافة ميزة تنافسية جديدة للشركة. ويأتي الإعلان عن تشغيل رحلات أبيدجان تزامنًا مع رعاية مصر للطيران لبطولة الأمم الأفريقية - مصر 2019 بصفتها ناقلا رسميا للبطولة يعمل على نقل الأبطال والمشجعين إلى وجهتهم المنتظرة في مصر.

كما أكد الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة قد قررت تشغيل رحلتين أسبوعيا بالربط مع أكرا أيام الثلاثاء والخميس من كل أسبوع اعتباراً من يوم 20 يونيو المقبل بطراز البوينج B737-800، الذي يوفر شاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال، ومقاعد أكثر اتساعًا بالدرجة السياحية.

من الجدير بالذكر أنه يُمكن للعملاء البدء في حجز تذاكرهم إلى أبيدجان اعتبارًا من اليوم عبر وسائل الحجز المختلفة egyptair.com أو تطبيقات الهواتف الذكية أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين لدى الشركة.