شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين أمير حسن مستشارًا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمراني (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 21 مكرر، قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2019، بتعيين المهندس أمير سيد أحمد حسن، مستشارًا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمراني لمدة عام، اعتبارًا من 27 مايو 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار جمهوري بتعيين أمير حسن مستشارًا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمراني (نص كامل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.