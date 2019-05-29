شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة» تخاطب وزارة الهجرة بسرعة حل أزمة صيادلة «تداوي» السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كريم بدر، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، إن النقابة أرسلت خطابًا جديدًا إلى السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن المعاناة الشديدة التي طالت 300 صيدلي مصري بشركة «تداوي» السعودية، الذين تعرضوا في الفترة الأخيرة لمشاكل عديدة مع الشركة.

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وأضاف «بدر» أن النقابة تلقت استغاثات من الصيادلة بعد تأخر صرف رواتبهم منذ بداية 2019، ومن ثم إيقاف تجديد الإقامات بداية من العام الجاري، إضافة إلى إيقاف التأمين الصحي للصيادلة منذ ديسمبر 2018، الأمر الذي أدى إلى تقديم عدد من الصيادلة استقالاتهم، على الرغم من عدم حصولهم على مستحقاته.

وتابع بيان النقابة: «تقدم الصيادلة بشكوى في مكتب العمل وتم تحويلها إلى المحكمة ولم يصدر بها حكم حتى الآن، فضلا عن المعاناة من عدم تمكنهم من تجديد الإقامة أو الحصول على بقية مستحقاتهم أو حتى نقل الكفالة لمكان عمل آخر».

وطالبت النقابة وزيرة الهجرة بالتدخل السريع، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل الحفاظ على حقوق الصيادلة المصريين العاملين لدى الشركة.