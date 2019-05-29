كيف بدأ الإرهابي هشام عشماوي رحلة الدم؟ (تحليل نفسي)

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مر الإرهابي هشام عشماوي بالعديد من المحطات التى قادته إلى رحلة الدم، وانتهت به إلى كونه الإرهابي الأخطر المطلوب لأجهزة الأمن المصرية، التى تسلمته من الجيش الليبى.

تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. ورافقت طائرة حربية اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أثناء قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، والمطلوب الأول حاليًا لأجهزة الأمن المصرية.

عشماوى الذى يعد أخطر الإرهابيين حاليا مر بالعديد من المحطات التى جعلته مجرما لا يستهان به، وترصد «التحرير» مراحل مر بها الإرهابي الأخطر وشهادات زملائه، وكيف استطاعت مصر إفساد مخطط إحياء القاعدة من الشرق الأوسط.ذكي وحاقدعشماوي شخص ذكي، لكنه في الحقيقة يعاني مجموعة من الأمراض النفسية المزمنة أهمها الحقد

عشماوى الذى يعد أخطر الإرهابيين حاليا مر بالعديد من المحطات التى جعلته مجرما لا يستهان به، وترصد «التحرير» مراحل مر بها الإرهابي الأخطر وشهادات زملائه، وكيف استطاعت مصر إفساد مخطط إحياء القاعدة من الشرق الأوسط. ذكي وحاقد ذكي وحاقد عشماوي شخص ذكي، لكنه في الحقيقة يعاني مجموعة من الأمراض النفسية المزمنة أهمها الحقد والغيرة، يرى في نفسه الكمال دائما رغم أن قدراته كانت محدودة للغاية، طباعه صعبة وحادة ووجهه ممتلء بالرعب، هكذا يرى الدكتور علاء رجب استشاري الطب النفسي شخصة الإرهابي هشام العشماوي. وأكد رجب في تصريحاته لـ«التحرير» أن الحقد كان السمة الغالبة في شخصية عشماوي، لذلك كان فريسة سهلة للتنظيمات الإرهابية، وانصياعه للأفكار المتطرفة. سهل التجنيد سهل التجنيد ويرى الباحث الإسلامي خالد الزعفراني، أن شخصية هشام عشماوي كانت سهلة التجنيد، فهو ضابط جيش مفصول، وزوجته قريبة من التيارات المتطرفه، وطباعه النفسية تميل إلى حب السلطة، وبالتالي من السهل إغراؤه بالمال أو السطوة. Advertisements وقال الزعفراني في تصريحاته لـ«التحرير» إن عشماوي انتهج الفكر التكفيري، وسار في طريق الجهاد بعد لقاء تم بينه وبين الإرهابيين رفاعي سرور، وعبدالمجيد الشاذلي وهما من رموز الفكر القطبي التكفيري وأقنعاه بأن المجتمع جاهلي وكافر والحكام وأتباعهم مجموعة من الطغاة الذين يتوجب على المسلمين قتالهم لسيادة الدولة الإسلامية. وأضاف أن عشماوي أسس تنظيم المرابطين كجزء من تنظيم القاعدة على أمل أن يتم إحياء التنظيم من مصر. وأوضح أن تلك كانت أمنية أيمن الظواهري التي عمل على تحقيقها منذ خروجه من مصر في عام 1994، ولم ينسَ أبدًا الرغبة في الانتقام، وكان يظن أن مثل هشام عشماوي قادر على تحقيقها، لكن الجيش المصري العظيم تمكن من إحباط المخطط. يحب الانتقام يحب الانتقام وأتقن هشام عشماوي الإرهاب سريعا، وقادته نفسه المريضة إلى الانتقام من الجيش الذي طُرد منه والتفكير ليل نهار في تنفيذ أكبر قدر من العمليات الانتقامية ضد زملائه، وشكّل عشرات الخلايا في مصر بدعم وتمويل مباشر من تنظيم القاعدة، أبرزها كمين الواحات فى 2013 والتسبب فى استشهاد قرابة 22 ضابطًا وجنديًا، وكذلك محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، وقتل المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام الأسبق، فى هجوم بسيارة ملغومة، وقتل أفراد كمين الواحات في 20017 ، بالإضافة إلى وضع خطط لعشرات من العمليات الأخرى التى نفذتها عناصر انضمت إلى مجموعته. الإعدام ينتظر عشماوي الإعدام ينتظر عشماوي وقال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني لـ«التحرير» أنه من المقرر ان تتم محاكمة الإرهابي هشام عشماوي أمام المحكمة العسكرية، إذ يواجه اتهامات تقوده حتما إلى حبل المشنقة. ويواجه هشام عشماوي اتهامات بارتكاب عمليات إرهابية، وتأسيس جماعات إرهابية منها القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس 3»، كما يواجه حكما بالإعدام أصدرته محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، غيابيًا بإعدامه، كما أصدرت حكمها بإعدام 13 آخرين من العناصر الإرهابية لاتهامهم بالهجوم على «كمين الفرافرة» الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطًا ومجندًا. ولا شك أن المصريين لن ينسوا أبدا حرقة نيران فقد الأعزاء في قلوبهم وستظل دعوات الأرامل والثكالى والأطفال اليتامى تلاحق هشام عشماوي وترسل إليه اللعنات حتى بعد إعدامه.

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