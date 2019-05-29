الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء.. واضطراب الملاحة

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الطقس - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، على جميع الأنحاء، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيتوقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيتوقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 38
شبين الكوم 21 37
طنطا 20 36
دمنهور 20 33
الإسكندرية 21 29
بلطيم 21 30
مطروح 18 28
السلوم 19 29
سيوة 21 41
بورسعيد 22 28
دمياط 21 29
الزقازيق 19 38
الإسماعيلية 18 37
السويس 20 36
العريش 19 30
رفح 19 30
رأس سدر 20 37
نخل 16 35
نويبع 25 35
طابا 23 34
كاترين 20 35
الطور 23 32
شرم الشيخ 28 37
الغردقة 26 37
مرسى علم 28 36
الفيوم 23 39
بنى سويف 23 39
المنيا 22 39
أسيوط 24 39
سوهاج 25 40
قنا 25 43
الأقصر 27 43
أسوان 31 44
أبو سمبل 30 43
الوادى الجديد 27 43
شلاتين 27 38
أبو رماد 26 37
حلايب 25 34
رأس حدربة 24 34
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