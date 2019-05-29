شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: جار العمل بـ 6 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بـ1.7 مليار جنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ بمحافظة البحيرة، تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، بإجمالي طاقة مضافة 87 ألف م3/يوم، بتكلفة 513 مليون جنيه، و3 مشروعات للصرف الصحي، بإجمالي طاقة استيعابية 100 ألف م3/يوم، بتكلفة مليار و265 مليون جنيه.

وحول تفاصيل تلك المشروعات، قال الدكتور عاصم الجزار، جارٍ تنفيذ مشروع استكمال توسعات محطة مياه كفر الدوار وشبكاتها، بطاقة (43 / 86) ألف م3/يوم، بتكلفة 330 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المحطة نهاية شهر يونيو المقبل، ومن الشبكات نهاية شهر ديسمبر 2019، ومشروع إحلال وتجديد محطة مياه شبراخيت، بطاقة 34 ألف م3/يوم، بتكلفة 123 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية شهر يونيو المقبل، وجارٍ تسليم محطات مياه المجد ورأس كاوتش، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 60 مليون جنيه.

وأضاف وزير الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ مشروع توسعات صرف صحي إدكو، بطاقة (20 / 40) ألف م3/يوم، بتكلفة 370 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد وتوسعات صرف صحي كفر الدوار، بطاقة (40 / 100) ألف م3/يوم، بتكلفة 760 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد محطة صرف صحي أبوالمطامير، بطاقة 20 ألف م3/يوم، بتكلفة 135 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى نهاية شهر يونيو 2020.