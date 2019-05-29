شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تجري تعديلات على أحكام دخول وإقامة الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرراللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إجراء تعديل على أحكام تنفيذ قانون دخول وإقامة الأجانب، تتضمن منح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لـ10 سنوات، ومنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لـ5 سنوات. Advertisements للإطلاع على نص القرار: تعديلات على قانون دخول وإقامة الأجانب

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