شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 12 ماكينة غسيل كلوي لمستشفى السويس العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بالسويس انمستشفي السويس العام استقبلت عدد (12) ماكينة غسيل كلوي ماركة «فرزينيوس» بتبرع من شركة سوميد ويسهم هذا العدد في زيادة القدرة الأستيعابية لوحدات الغسيل الكلوى بمستشفي السويس العام والتخفيف من قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية جيدة للمرضي.
وتقدم مدير عام صحة السويس والدكتور أحمد المرسي وكيل مديرية الصحة والدكتور سامح شكري مدير عام الطب العلاجي بالمديرية وجميع العاملين بمديرية الصحة بالسويس بخالص الشكر والتقدير لشركة سوميد على إسهامتها في إمداد المنظومة الطبية بالسويس بأحدث الأجهزة والمعدات وتعاونها الدائم مع مديرية الصحة لتقديم افضل خدمة طبية لأهالي محافظة السويس .
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