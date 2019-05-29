سامي يطلب فسخ عقد زواجه: "مراتي حضرت فرح أختها بشعرها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تقدم "سامي. ب" بدعوى فسخ عقد زواجه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مبررًا طلبه "مراتي خلعت الحجاب وحضرت فرح أختها بشعرها".

وقال "سامي"، K 30 سنة صاحب مغسلة: تزوجت منذ 7 شهور من "رحاب. أ" 26 سنة، ربة منزل، زواجًا تقليديًّا؛ فهي صديقة أختي، وطوال فترة الخطوبة كانت مطيعة بدرجة كبيرة؛ لكن عقب كتب الكتاب مباشرة تغيرت صفاتها حتى بعد الزواج، وباتت تتمسك برأيها حتى لو خطأ.

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تابع الزوج: زوجتي طلبت أن تخلع الحجاب في ليلة زفافنا، لكني رفضت حينها، بعدما حاولت أن تقنعني بأنها ليلة العمر لكني أصريت على الرفض، وعندما سافرنا لقضاء عدة أيام بإحدى المدن الساحلية عقب زواجنا طلبت مني أن تتصور بدون حجاب، ورفضت بشدة وقلت لها "يوم ما شعرك يظهر هطلقك".

أضاف سامي: تحدثت مع زوجتي أكثر من مرة حول هذا الأمر كي نعيش في استقرار وأخبرتها أني تزوجتها كونها محجبة، ولأني متدين فلا أقبل أن أحد من أهل بيتي يظهروا بدون حجاب، فاقتنعت بحديثي، وأخبرتني أنها لن تفكر في خلع الحجاب مرة أخرى.

واستكمل الزوج: ليلة زفاف أخت زوجتي فوجئت بزوجتي تدخل الفرح بشعرها، وشعرت وقتها بإهانة رجولتي فقلت لها "بعد الفرح تذهبي إلى أسرتك"، وتركت الفرح وذهبت إلى منزلنا، وفي اليوم التالي توجهت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى فسخ عقد حملت رقم 61 لسنة 2019، ولا تزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها.