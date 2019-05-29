أخبار مصر | خبير تسويق سياسي: بث وصول الإرهابي "عشماوي" رسالة ثقة وأمان للعالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير تسويق سياسي: بث وصول الإرهابي "عشماوي" رسالة ثقة وأمان للعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي عن فرحته، مهنئا الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير عباس كامل ورجال الوطن البواسل على هذا النصر حيث أن عشماوي لم يكن رجلا عاديا ولكنه نظم واشترك في عمليات عديدة راح ضحيتها أبناء الوطن المخلصين من رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة وخان الوطن والتحق بركاب الشيطان فالإتيان به إلى أرض الوطن أثلج صدور المصريين وأهالي شهدائنا الأبرار.

وأكد خبير التسويق السياسي، على أن نقل وصول هذا الخائن تليفزيونيا وعلى الهواء مباشرة رسالة ثقة وأمان للعالم اجمع وان رجال الوطن البواسل قادرين على حماية امن وأمان هذا الوطن محليا وإقليما كما أنه رسالة لخونة الخارج بأن ساعتهم اقتربت وسيتم جلبهم لأرض الوطن ولن يحميهم من يرعون الإرهاب بل أن من يرعوهم قد اقتربت نهايتهم أيضا.

اختتم عمارة برسالة إلى الشعب المصري بأن يفرحوا وتطمئن قلوبهم على هذا الوطن الذي يحميه بعد الله عز وجل رجال لا تعرف المستحيل وتصون الأرض والعرض وتعمل في صمت فهنيئا شعب مصر العظيم وحفظ الله الوطن وصقوره ونقولها من القلب تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

