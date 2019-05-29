أخبار مصر | اجتماع الرئيس مع مدبولي وتصريحات المتحدث العسكري أبرز عناوين الصحف اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع الرئيس مع مدبولي وتصريحات المتحدث العسكري أبرز عناوين الصحف اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء الآثار، السياحة، والمالية، وضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أمس، وعدد من أخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة باستمرار العمل على رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، منطقة هضبة الأهرامات، والطرق والمحاور المؤدية إليها، بحيث تتواكب مع قيمة وأهمية المتحف الذي يعد أكبر وأهم صرح ثقافي في العالم، وبما يساهم في تقديم صورة جديدة لمصر إلى العالم.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء، وزراء الآثار، السياحة، والمالية، وضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضافت أن الرئيس شدد، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بمبادئ الحوكمة في تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، ومراعاة معايير حسن إدارة الموارد وترشيد الإنفاق، وهي المعايير التي وفرت نحو 770 مليون دولار من التكلفة الإجمالية للمشروع واختصار الفترة اللازمة للتنفيذ، دون المساس بأنشطة المتحف أو تصميمه الفريد كما هو مخطط له من قبل.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع، حيث وجه الرئيس بالالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي تم إقرارها لتنفيذه، مؤكدا مراعاة إبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة خلال العرض المتحفي.

كما شدد الرئيس على ضرورة الارتقاء بالخدمات والمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقاً مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية على الصعيد الدولي، وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.

ووجه الرئيس، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار، بمراعاة أن تتم عملية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بعين الصيرة - والمزمع نقلها بعد عدة أشهر - في إطار حدث عالمي يليق بمكانة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الآثار عرض، خلال الاجتماع، الموقف بشأن مصنع المستنسخات الأثرية، والمتوقع بدء إنتاجه نهاية العام الجاري، بما يضمن تصنيع مستنسخات للقطع الأثرية المصرية بتقنية وجودة عالية، يمكن إتاحتها للسائحين والمواطنين المصريين.

وتحت عنوان "وزراء خارجية التعاون الإسلامى يبحثون ملفات قمة مكة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير الخارجية سامح شكري يصل إلى مدينة جدة اليوم، للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي، الذي سيعقد في مدينة مكة المكرمة، بعد غد، تحت شعار "يدا بيد نحو المستقبل".

وأوضحت الصحيفة أن اجتماعات القمة ستبحث أهم التحديات التى تواجه العالم الإسلامي، ومن أبرزها القضية الفلسطينية، والأزمات والتطورات الجارية فى المناطق العربية والأفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى مختلف القضايا الثقافية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية التى تهم الدول الأعضاء بالمنظمة، كما تعقد القمة فى الذكرى الخمسين لقيام "منظمة المؤتمر الإسلامى"، التى أصبحت «منظمة التعاون الإسلامي»، وتتزامن القمة مع توتر أمريكى إيرانى متصاعد يهدد منطقة الخليج والعالم بأسره.

وفي تناولها للشأن المحلي، وتحت عنوان "الفريق أول زكي: نزداد كل يوم قدرة على تأمين وحماية الدولة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد أن الجيش المصري سيظل دائماً مثالا يحتذى به في الوطنية والإخلاص والعمل بتجرد تام لإعلاء المصلحة العليا للوطن .

وأضاف أن القوات المسلحة تزداد يوماً بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة، في ظل الاستمرار في تطوير نظم التسليح البرية والبحرية والجوية، وامتلاك أحدث الأسلحة والمعدات بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال تناول الفريق أول محمد زكي الإفطار مع عدد من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية وقوات التدخل السريع وعدد من هيئات وإدارات القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات العسكرية ولقاءاته الدورية برجال القوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والاستعداد القتالي لكافة الوحدات والتشكيلات .

وألقى قائد المنطقة المركزية كلمة أكد فيها الدعم الدائم والمستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة الوحدات، والذي مكن رجال القوات المسلحة بمختلف مواقعهم من آداء مهامهم العسكرية بكل كفاءة واقتدار بالإضافة للمشاركة الفعالة في خطط البناء والتنمية الشاملة للدولة.

Advertisements

ولفتت الصحيفة إلى أن اللقاء بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن ضد كافة المخاطر والتحديات.

وقام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود، تقديراً لتفوقهم وتفانيهم في الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي، وآداء المهام والواجبات المكلفين بها في نطاق مسئوليتهم خلال الفترة الماضية، حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وتحت عنوان "المتحدث العسكري: القوات المسلحة تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري نفى صحة ما ورد بتقرير إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بوجود انتهاكات في سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب.

وشدد المتحدث العسكري على أن التقرير جاء مغايراً للحقيقة ومعتمداً على مصادر غير موثقة، مشيراً إلى أن بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة، وكانت إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان زعمت وجود انتهاكات خلال عمليات مكافحة الإرهاب التي قامت بها مصر في سيناء.

وأكد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، فضلا عن المراعاة الكاملة لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية.

وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان "بوكليت الثانوية جاهز للطباعة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الإدارة العامة للامتحانات برئاسة خالد عبدالحكيم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة أسئلة الامتحانات المقررة 8 يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه تم التنسيق مع الجهات السيادية التي تتولى طباعة كراسات البوكليت للبدء في طباعة أسئلة بعض المواد وهي اللغة العربية والدين والاقتصاد والإحصاء واللغة الأجنبية الأولى ووضعها في صناديق حديدية خاصة تمهيداً لنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة بالمحافظات الحدودية والنائية التي يتم تسليمها أسئلة كل 3 مواد متتالية مع وضع خطة لتوزيع وتسليم كراسات البوكليت لبقية المحافظات يوماً بيوم.

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يصل عدد كراسات البوكليت التي ستتم طباعتها في الأسبوع الأول إلى 3.2 مليون لتغطية احتياجات 600 ألف طالب وطالبة تقريباً في جميع أنحاء الجمهورية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة لتأمين خطوط سير سيارات التوزيع المسئولة عن تسليم الأسئلة إلى مراكز التوزيع بعد نقلها بالطائرات الحربية إلى أقرب مطار.

وأكدت الوزارة أنه لا تعديل على الإطلاق في مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المواد، وأن جميع الامتحانات سوف تكون بنفس مستوى امتحانات العام الماضي بحيث لا تزيد الأسئلة الخاصة بقياس القدرات العليا من الفهم والتحليل على 15% على الأكثر.

وأعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة أنه تقرر إعفاء معلمي الصف الأول الثانوي العام المشاركين في أعمال التصحيح الإلكتروني والورقي من الاشتراك في أعمال الملاحظة والمراقبة في الثانوية العامة هذا العام مع إمكانية الاستعانة بهم في أعمال تقدير الدرجات.

ولفتت صحيفة "الجمهورية" إلى أن لجان الإدارة بالمحافظات المختلفة بدأت استقبال المعلمين المنتدبين لأعمال الملاحظة والمراقبة الراغبين في الاعتذار عن عدم المشاركة لظروف مرضية أو غيرها بشرط موافقة القومسيون الطبي.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة التضامن الاجتماعي أكدت صرف المعاشات المستحقة عن شهر يونيو السبت القادم من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة بالجمهورية.

ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وبنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك "الأحد" القادم بمناسبة عيد الفطر المبارك.