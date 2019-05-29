أخبار مصر | اليوم.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والعظمي بالقاهرة 38

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والعظمي بالقاهرة 38 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد اليوم الأربعاء، ارتفاعا في درجات الحرارة، على جميع الأنحاء، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 38

شبين الكوم 21 37

طنطا 20 36

دمنهور 20 33

الإسكندرية 21 29

بلطيم 21 30

مطروح 18 28

السلوم 19 29

سيوة 21 41

بورسعيد 22 28

دمياط 21 29

الزقازيق 19 38

الإسماعيلية 18 37

السويس 20 36

العريش 19 30

رفح 19 30

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رأس سدر 20 37

نخل 16 35

نويبع 25 35

طابا 23 34

كاترين 20 35

الطور 23 32

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 26 37

مرسى علم 28 36

الفيوم 23 39

بنى سويف 23 39

المنيا 22 39

أسيوط 24 39

سوهاج 25 40

قنا 25 43

الأقصر 27 43

أسوان 31 44

أبوسمبل 30 43

الوادى الجديد 27 43

شلاتين 27 38

ابو رماد 26 37

حلايب 25 34

رأس حدربة 24 34