شكرا لقرائتكم خبر عن مكفوفو شمال سيناء ينظمون مبادرة «إفطار مار» الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ينظم فريق «أصحاب البصيرة» في جمعية الفئات الخاصة في شمال سيناء مبادرة «إفطار مار»، الأربعاء، بمساهمة مكفوفي وضعاف البصر. شارك الفريق في إعداد 180 وجبة كاملة لتوزيعها على المواطنين في أماكن مختلفة داخل مدينة العريش. تستهدف المبادرة بناء مهارات العمل التطوعي لدى المكفوفين، ونشر الوعي المجتمعي بالدور الهام لذوي القدرات الخاصة.

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