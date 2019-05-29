شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 29 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى جدة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي «قمة مكة» التي تعقد بعد غد تحت عنوان «يدا بيد نحو المستقبل» بمكة المكرمة.

تنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2019- 2020، كما تناقش اللجنة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020، وذلك فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية ودار الإفتاء، كما تنظر قرار رئيس الجمهورية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزارعة «فاو» بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018- 2022، والموقع بتاريخ 23 أبريل 2018.

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يقوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بزيارة إلى عاصمة سلوفينيا «ليوبليانا» يلتقي خلالها رئيس جمهورية سلوفينيا بوروت باهور ورئيس الوزراء ماريان شاريتس، كما سيجري محادثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ميروسلاف سيرار، لبحث تطوير العلاقات الروسية السلوفينية متعددة الجوانب وجدول الاتصالات السياسية والثنائية بين البلدين.

يبدأ نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، زيارة إلى إيران، لمناقشة خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني.

تستضيف عاصمة كازاخستان «نور سلطان»، اجتماع المجلس الاقتصادي الأورو- آسيوي الأعلى، الذي سيركز على المبادئ التوجيهية الرئيسية لاستراتيجية الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء لعام 2019- 2020، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة واسعة من الوثائق الأخرى المتعلقة بتحرير أسواق السلع والخدمات والتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي.