"دفاع النواب": القبض على عشماوي وتسليمه رسالة لكل الإرهابين بفشل تجاربهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب يحيي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي: إن خطوة القبض على الإرهابي هشام عشماوي وتسليمه دليل على أن مصر دولة قوية بقواتها ولا تنسى رجالها"، مضيفاً: "القبض عليه هو بمثابة رسالة لكل الإرهابين بأن تجاربهم فاشلة وعليهم التوقف لانه الاستمرار فيها بمثابة انتحار.

وأشاد "الكدواني"، بضبط هذا العنصر الخطير، حيث وصفه بـ"الخائن لبلده ووطنه"، الذي ارتكب جرائم شنعاء تشيب لها الإنسانية.

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وكان الجيش الوطني الليبي، سلم الإرهابي هشام عشماوي، إلى السلطات المصرية.

يأتي ذلك بعد زيارة أجراها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في 8 أكتوبر الماضي، خلال عملية أمنية في مدينة درنة، واُتهم "عشماوي" بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا الذي أسفر عن استشهاد 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدًا.