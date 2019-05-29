أبرزها "رشوة التموين وخلية ولاية سيناء".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

محاكمة لاعب أسوان و43 آخرين بـ"ولاية سيناء"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في القضية

المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، بحضور أحمد سعفان رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى "ولاية سيناء"، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

وأبرز المتهمين في القضية المتهم العاشر، حمادة السيد لاعب نادي أسوان- مخلي سبيله بتدابير احترازية-، والذي أسندت إليه النيابة مع متهمين آخرين، الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد

مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها.

ونسبت النيابة لمتهمين بالقضية، وفق نص أمر الإحالة الذي حصل "الخليج 365" على نسخة منه، أنهم في غضون الفترة من 2015 حتى 9 نوفمبر الماضي، بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية

والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء، تولوا قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد؛ بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية تولوا قيادتها بالجماعة الإرهابية المسماة بـ"ولاية سيناء" التي تهدف إلى

ارتكاب جرائم الإرهاب، وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل العمل بالدستور والقوانين والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وقيادتها.

محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"

تنظر محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة".

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، مما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم

على سيارة شرطة.

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وأسندت النيابة للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، تهم الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

ودفعت هيئة الإسعاف بثلاث سيارات إسعاف لعمل الإسعافات للمصابين على الفور.

محاكمة مسئول بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة مسئول بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوة من أحد ملاك المحلات بالمنطقة، للتغاضي عن مخالفات البناء.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.

كان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال مسؤول بحي الموسكي إلى محكمة الجنايات لقيامه بالحصول على رشوة مالية من مالك محل للإخلال بمهام

وظيفته والتغاضي عن تحرير مخالفات بناء.

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عن قيام مسؤول بإدارة المتابعة الميدانية بحي الموسكي "44 سنة"

بصفته موظف عمومي، طلب وأخذ من صاحب محل للملابس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة؛ مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات بناء للمحل المملوك له.

محاكمة 9 متهمين في قضية "رشوة التموين"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين، في

القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة وزارة التموين".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد فخري الشلقامي، بحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأحمد سعفان ويحيى عمر

مروان ومحمد عبد الناصر وكلاء نيابة أمن الدولة.

كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين، لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت

في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة؛ مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.