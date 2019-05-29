اليوم.. محاكمة مسئول بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة مسئول بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوة من أحد ملاك المحلات بالمنطقة، للتغاضي عن مخالفات البناء.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.

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كان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال مسؤول بحي الموسكي إلى محكمة الجنايات لقيامه بالحصول على رشوة مالية من مالك محل للإخلال بمهام وظيفته والتغاضي عن تحرير مخالفات بناء.

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عن قيام مسؤول بإدارة المتابعة الميدانية بحي الموسكي "44 سنة" بصفته موظف عمومي، طلب وأخذ من صاحب محل للملابس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة؛ مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات بناء للمحل المملوك له.

توصلت التحقيقات إلى أن صاحب محل الملابس أثناء قيامه بإجراء بعض التعديلات به فوجئ بالمتهم" المختص بالمرور بالأماكن الموكلة له لتدوين وتصوير المخالفات" يطلب منه مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، وهي عدم تحرير محاضر مخالفات لعملية التجديد والإحلال التي يقوم بها، وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة، وباستصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ الرشوة.