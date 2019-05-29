شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الفكر الإسلامي يدعو إلى اغتنام ليلة القدر في التقرب إلى الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا ملتقى الفكر الإسلامي، المسلمين في شتى بقاع الأرض إلى اغتنام ليلة القدر في التقرب إلى الله عز وجل، والبعد عن الرذائل.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت، مساء الثلاثاء، بعنوان «ليلة القدر وختام الشهر»، على هامش فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحت رعاية وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعه، بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، التي شارك فيها وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، الدكتور السيد عبدالباري، ووكيل مديرية أوقاف الجيزة الدكتور السيد مسعد، ومدير إدارة الإعلام بالوزارة الدكتور خالد غانم.

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وأكد المشاركون في الندوة، أهمية الاجتهاد في العبادة والطاعة وذكر الله تعالى في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وأوضحوا أن الخالق سبحانه وتعالى قد أخفى علم ليلة القدر عن المؤمنين حتى يجتهدوا في العبادة والتضرع إليه في كل أيام الشهر الكريم، خاصة في العشر الأواخر منه.

وفي هذا السياق، حذر المسئولون بوزارة الأوقاف من ارتكاب المعاصي والذنوب في ليلة القدر؛ لما لها من فضل ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، وأكد عليه سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) في الأحاديث الشريفة، منوهين بأن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفة العقاب يوم القيامة.

ولفت المشاركون إلى أن عمل الخير في شهر رمضان، وفي العشر الأواخر منه، ليس مقتصرًا على القيام والتضرع، بل يمتد إلى كل عمل يتسم بصدق النية، ومنفعة الناس، وإدخال السرور على قلوبهم.