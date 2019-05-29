مصر تتسلم الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا (فيديو)

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مصر تتسلم هشام عشماوي من ليبيا
ذكرت فضائية "دي إم سي"، في خبر عاجل مساء الثلاثاء أن مصر تسلمت من الجيش الوطنى الليبي الإرهابي هشام عشماوي بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري. وأكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، كما أطلع رئيس المخابرات العامة المصرى على تطورات الأوضاع فى ليبيا. وزار رئيس جهاز المخابرات المصري، دولة ليبيا، اليوم، والتقى قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر.
ووصل حفتر إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، لعقد اجتماعات مع ماكرون، بعد أسبوعين من استضافة الأخير رئيس حكومة الوفاق في طرابلس فايز السراج. ويوم الخميس الماضي، اجتمع حفتر، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في روما، وتناول اللقاء الذي لم يكن معلنا عنه أو تسربت أي معلومات بشأنه، الأوضاع في ليبيا
ووصل حفتر إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، لعقد اجتماعات مع ماكرون، بعد أسبوعين من استضافة الأخير رئيس حكومة الوفاق في طرابلس فايز السراج.
ويوم الخميس الماضي، اجتمع حفتر، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في روما، وتناول اللقاء الذي لم يكن معلنا عنه أو تسربت أي معلومات بشأنه، الأوضاع في ليبيا ومعركة طرابلس.
وأبدى كونتي قلقه، خلال المحادثات التي استمرت ساعتين، من التوترات في ليبيا، وجدّد دعوته لوقف إطلاق النار من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة.
وأكدت إيطاليا وفرنسا مطلع الأسبوع الماضي، في بيان مشترك، أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، ودعتا إلى استئناف الحوار ضمن العملية التي تجرى في إطار قيادة الأمم المتحدة، بهدف السماح للمواطنين الليبيين بتقرير مستقبلهم من خلال انتخابات ديمقراطية.
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