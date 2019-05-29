شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لتنفيذ خرائط لمواقع المياه الجوفية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن وزارة الري قررت الدفع بلجنة إلى المحافظة، يونيو المقبل، لتنفيذ خرائط استثمارية لتوفير الاحتياجات من المياه الجوفية، وتحديد الأماكن المتوفر بها مياه لتغطي احتياجات المشروعات الزراعية دون التأثير على الخزان الجوفي.

أكد «الزملوط»، في تصريح، الثلاثاء، أنه تقرر وضع الشروط العلمية لمطالب واحتياجات الري مع ضمان عدم التأثير على الخزان الجوفي مستقبلًا، وطرح تيسيرات إضافية لتشجيع الري الحديث سواء بالرش أو بالتنقيط لتقليل الري بالغمر والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار.

أشار إلى أن المحافظة تعمل حاليًا على وضع تيسيرات وإزالة العقبات للراغبين في الاستثمار الزراعي لجذب أكبر عدد من أصحاب رؤوس الأموال وزيادة الرقعة الزراعية.