شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعلق على تسلم الإرهابي هشام عشماوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رئيس نادي الزمالك إن تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى السلطات المصرية «حدث أهم من أي بطولة، حدث بيقول إن مصر بتقدر وايدها طويلة، أنا بكيت».
أضاف في فيديو بثّه عبر قناته على «يوتيوب»، فجر الأربعاء: «القاتل الخاين هشام عشماوي يتّم أولاد كتير وبنات صغيرين، ظباط وعساكر جيش وشرطة».
وتوجه بالشكر إلى المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، معتبرًا أنه «يشبه جمال عبدالناصر، وهو اللي طهر بنغازي، وهيطهر البلد كلها من الإرهاب».
وأعلن الجيش الوطني الليبي تسليم الجهادي هشام العشماوي، أحد أبرز المطلوبين بتهم تنفيذ اعتداءات إرهابية، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة قام بها اللواء عباس كامل، رئيس الجهاز، إلى بنغازي.
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