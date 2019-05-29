أخبار مصر

رئيس الزمالك يعلق على تسلم الإرهابي هشام عشماوي

0 نشر
بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعلق على تسلم الإرهابي هشام عشماوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس نادي الزمالك إن تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى السلطات المصرية «حدث أهم من أي بطولة، حدث بيقول إن مصر بتقدر وايدها طويلة، أنا بكيت».

Advertisements

أضاف في فيديو بثّه عبر قناته على «يوتيوب»، فجر الأربعاء: «القاتل الخاين هشام عشماوي يتّم أولاد كتير وبنات صغيرين، ظباط وعساكر جيش وشرطة».

وتوجه بالشكر إلى المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، معتبرًا أنه «يشبه جمال عبدالناصر، وهو اللي طهر بنغازي، وهيطهر البلد كلها من الإرهاب».

وأعلن الجيش الوطني الليبي تسليم الجهادي هشام العشماوي، أحد أبرز المطلوبين بتهم تنفيذ اعتداءات إرهابية، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة قام بها اللواء عباس كامل، رئيس الجهاز، إلى بنغازي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يعلق على تسلم الإرهابي هشام عشماوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا