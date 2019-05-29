شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الوادي الجديد: المدينة الجامعية على رأس أولوياتنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، زيارة للمدينة الجامعية، لتفقد الحالة الفنية للمباني والخدمات المقدمة، في أول يوم عمل له بعد تسلم منصبه.
أكد «طنطاوي» أن المدينة الجامعية على رأس الملفات التي سيتبناها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيعمل على تعزيزها بكافة الخدمات لتقديم خدمة متميزة للطلاب.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرر تعيين الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان سابقا، رئيسًا لجامعة الوادي الجديد.
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