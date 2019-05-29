شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الشهيد هشام بركات تعلق على تسلم الإرهابي «عشماوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت مروة هشام بركات، ابنة الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، على تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى المخابرات العامة المصرية، قائلة «لقد أفسدت عليكم دنياكم وآخرتكم».

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كتبت عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، فجر الأربعاء، قائلة: «إن كنتم قد أفسدتم علينا دنيانا وحرمتوا عائلتي مني وأكسبتموني لقب الشهيد الصائم البطل وأكسبتوا عائلتي لقب عائلة الشهيد البطل فقد أفسدت عليكم دنياكم وآخرتكم».

أعلن الجيش الوطني الليبي تسليم الجهادي هشام العشماوي، أحد أبرز المطلوبين بتهم تنفيذ اعتداءات إرهابية، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة قام بها إلى بنغازي رئيس الجهاز، اللواء عباس كامل.

واتهم «عشماوي» في اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، بجانب تورطه في قضايا أخرى مثل الإعداد لاستهداف الكتيبة «101 حرس حدود»، استهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط في المنيا.