شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أبو بكر لـ«عشماوي»: «أنت في مصر يا هشام» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صعد الإعلامى خالد أبوبكر إلى الطائرة التي أقلت الإرهابي هشام عشماوي إلى الأجواء المصرية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، والتقى به لحظة وصوله، ودار بينهما حديث قصير.
قال «أبوبكر» لـ«عشماوى»: «أنت في مصر دلوقتي يا هشام»، مضيفًا: «اليوم نستطيع أن نترحم على شهدائنا من أبطال الشرطة والقوات المسلحة. حمد الله على السلامة يا هشام»، والتفت إلى رجال القوات الخاصة قائلًا: «تسلموا يا أبطال».
تابع: «كما ترون عددا من القوات الخاصة تصطحب هذا الإرهابى، كل المعانى أن تفخر بأبناء القوات المسلحة المصرية، وبأبناء الشرطة، والقوات الخاصة، أرى استعدادات دقيقة جدا، أرى كل شىء يمر بشكل نظامى».
مضى قائلًا: «عملية تأمين الخروج من المجال الجوى الليبى للوصول إلى المجال الجوى المصرى عملية دقيقة جدا، اشتركت فيها القوات الجوية وقوات خاصة من الجيش والآن وصل هشام عشماوى إلى أرض مصر».
اختتم قائلًا: «زيارة هامة جدا للواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أسفرت جهود رجال المخابرات العامة عن الإتيان بهذا الإرهابي إلى أرض الوطن».
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