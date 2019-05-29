متحدث البرلمان: القبض على هشام عشماوي يؤكد احترافية مصر في مواجهة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وجه الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري والمخابرات المصرية والليبية والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، بعد القبض على الإرهابي الخطير هشام عشماوي.

وقال "حسب الله": "القبض على هذا الإرهابي حيًا وتسليمه إلى مصر يؤكد للعالم كله أن الإرهاب لن يهزم دولة في حجم ومكانة مصر بجيشها الباسل وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى قاهر الإرهاب والارهابيين".

وأضاف "حسب الله"، في بيان له الأربعاء، إن سقوط هذا الإرهابي الخطير وبالصورة الاحترافية التي جاءت في الصور التي بثها الإعلام المصري للعالم كله يؤكد أن هناك احترافية ومهنية تدار بطريقة رفيعة المستوى تضمن النجاح الكامل لمن يخطط وينفذ خاصة إن الإرهابي هشام عشماوي كان محميا بنظامي تميم بن حمد القطري ورجب طيب أردوغان التركي الإرهابيين.

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وتابع: "الآن يتأكد للعالم أن كل من يظن من قيادات الإرهاب من جماعة الاخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة انهم يحتمون ويتغطون بتميم وأردوغان فهم عرايا أمام العالم".

ووجه تحية من القلب للدور المهم للمخابرات المصرية فى هذا الملف، مؤكدًا أن هؤلاء الرجال الأبطال لايعرفون سوى لغة تحقيق النجاح في مثل هذه الملفات المهمة.

وطالب "حسب الله"، من المجتمع الدولي بأسره أن يصحو من سباته ويأخذ برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمواجهة الشاملة مع الإرهاب، ولاسيما أنه أصبح يمثل خطرًا داهمًا على الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف: "يجب أن تكون هذه المواجهة من خلال تجفيف منابع تمويل وتسليح الإرهاب والإرهابيين من خلال تقديم الأنظمة والدول التي تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابين على أراضيها إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية حتى يكونوا عبرة لمن يفكر في مثل هذا الأسلوب الذي أصبح يمثل خطرا داهمًا على الأمن والسلم الدوليين".​