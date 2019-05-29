أخبار مصر | عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل بالصور.. لحظة تسلم "صقور مصر" أحد الإرهابيين شديدي الخطورة وعشماوي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، صورًا لحظة تسلم المخابرات المصرية من الجيش الوطني الليبي الإرهابي هشام عشماوي، وأحد الإرهابيين شديدي الخطورة في ليبيا,

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، معلومات عن الإرهابي بهاء أبو المعاطي الذي تسلمته مصر مع عشماوي:

- اسمه بالكامل بهاء علي علي أبو المعاطي.

- من محافظة الإسكندرية.

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- مواليد عام 1985م.

- الذراع اليمنى للإرهابي هشام عشماوي.

- كان الخيط الذي أوصلهم إلى عشماوي.

- منفذ بعض العمليات في الإسكندرية.