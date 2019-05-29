أخبار مصر | انفراد بالصور.. 5 معلومات عن الإرهابي شديد الخطورة الذي تسلمته مصر مع عشماوي من الجيش الليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفراد بالصور.. 5 معلومات عن الإرهابي شديد الخطورة الذي تسلمته مصر مع عشماوي من الجيش الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت المخابرات المصرية من الجيش الوطني الليبي أحد الإرهابيين شديدي الخطورة مع الإرهابي هشام عشماوي- بحسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، معلومات عن الإرهابي بهاء أبو المعاطي الذي تسلمته مصر مع عشماوي:

- اسمه بالكامل بهاء علي علي أبو المعاطي.

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- من محافظة الإسكندرية.

- مواليد عام 1985م.

- الذراع اليمنى للإرهابي هشام عشماوي.

- كان الخيط الذي أوصلهم إلى عشماوي.