أخبار مصر | عاجل| بعد تسلم عشماوي.. السيسي: الحرب ضد الإرهاب لم ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| بعد تسلم عشماوي.. السيسي: الحرب ضد الإرهاب لم ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، إن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهي ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن، وعاشت مصر برجالها.

ووجه الرئيس السيسي، تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائمًا صقورًا تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين.

وأكد أن هؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه، تحيةً وسلاماً على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم.