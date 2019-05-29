أخبار مصر | عاجل.. الرئيس السيسي يحيي "صقور مصر البواسل" بعد تسلم عشماوي: عاشت مصر برجالها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئيس السيسي يحيي "صقور مصر البواسل" بعد تسلم عشماوي: عاشت مصر برجالها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائمًا صقورًا تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين.

وأوضح السيسي أن هؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه، تحيةً وسلاماً على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم.

وأكد الرئيس السيسي، أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهي ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن، وعاشت مصر برجالها.



