محافظ البحيرة ومدير الأمن في جنازة النقيب مطاريد

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جنازة - صورة أرشيفية
بدأت، اليوم الثلاثاء، مراسم الجنازة العسكرية للنقيب عماد مطاريد ابن مدينة دمنهور، وذلك من مسجد التوبة، حيث شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، الجنازة، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بدمنهور بحضور أعضاء مجلس النواب عن دائرة دمنهور وأقاربه وأصدقائه، واتشحت المدينة بالسواد عقب وصول خبر الوفاة، وتم عمل سرادق عزاء أمام منزله، وسط حالة كبير من الحزن على الفقيد.
واستشهد النقيب عماد مطاريد في حادث تصادم، وقع بين سيارة شرطة وسيارة نقل ثقيل، على طريق "القنطرة- العريش" بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية وهم ضابطان و5 جنود. اقرأ أيضا| محافظ بني سويف ومدير الأمن يتقدمان جنازة شهيد سيناء وفور
واستشهد النقيب عماد مطاريد في حادث تصادم، وقع بين سيارة شرطة وسيارة نقل ثقيل، على طريق "القنطرة- العريش" بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية وهم ضابطان و5 جنود.
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وفور ورود خبر الحادث انتابت حالة من الحزن أهالي مدينة دمنهور، لما كان يتمتع به النقيب عماد مطاريد من حب واحترام جميع من يعرفه، وكان مثالا للضابط المخلص والمتفاني في أداء عمله.
ونعى المحافظ، الفقيد كما تقدم بخالص التعازي لأسرته وذويه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين، وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.
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