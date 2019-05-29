شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي بعد تسلّم هشام عشماوي: الحرب ضد الإرهاب لن تنتهي قبل استرجاع حق كل شهيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية إلى رجال المخابرات الذين شاركوا في عملية تسلم الإرهابي المطلوب هشام عشماوي من الجيش الوطني الليبي مساء الثلاثاء.

وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك» في وقت مبكر من صباح الأربعاء: «تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائماً صقوراً تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين. فهؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه».

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وأضاف: «تحيةً وسلاماً على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم.. وأوكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنته ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن.. عاشت مصر برجالها.. #صقور_مصر #تحيا_مصر».

وتسلم اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات، من الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الإرهابي المطلوب هشام عشماوي رئيس تنظيم «المرابطون» الذي ألقي القبض عليه في شهر أكتوبر الماضي بعد استكمال التحقيقات التي تخص الجانب الليبي.

وهشام عشماوي، مؤسس جماعة الرافدين، بعد انشقاقه عن جماعة أنصار بيت المقدس بسيناء، وقيامه بعمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، والمدنيين، كان أبرزها حادث الفرافرة، ومحاصرة الجنود في الفيوم، وهو مطلوب في مصر بسبب تورطه في 17 عملية إرهابية قتل فيها العشرات من أفراد الجيش والشرطة بمصر، وأهمها استهداف الكتيبة 101 «مذبحة العريش الثالثة» في فبراير 2015، والتي أسفرت عن مقتل 29 من القوات المصرية وإصابة 60 آخرين.