شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المخابرات العامة يعود إلى القاهرة قادمًا من ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عاد اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى القاهرة قادما من ليبيا، عقب زيارة خاطفة التقى خلالها المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي. وأجرى رئيس جهاز المخابرات العامة أثناء الزيارة مباحثات ثنائية مع المشير خليفة حفتر تناولت العلاقات الأمنية بين البلدين وجهود مكافحة التنظيمات الإرهابية وسبل تحقيق الاستقرار واستعادة الدولة الليبية لمؤسساتها ودعم جهود الحلول السياسية.

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