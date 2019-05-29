شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات العامة تتسلم الإرهابي صفوت زيدان الحارس الشخصي لـ«عشماوي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أفادت قناة «إكسترا نيوز» أن مصر تسلمت أحد الإرهابيين «شديدي الخطورة» بجانب الإرهابي هشام عشماوي، في إطار التعاون بين المخابرات العامة المصرية والجيش الوطني الليبي.
الإرهابي الآخر الذي جرى تسليمه، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، هو صفوت زيدان، الحارس الشخصي لـ«عشماوي»، وظهر رفقة الأخير على متن الطائرة التي أقلتهم إلى الأجواء المصرية.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية القبض على «عشماوي» في عملية تحرير مدينة درنة، أكتوبر 2018.
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