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شكرا لقرائتكم خبر عن «معصوب العينين».. المشاهد الأولى لتسليم الإرهابي هشام عشماوي (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل الإرهابي الإرهابي هشام عشماوي إلى الأجواء المصرية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد إتمام عملية تسليمه بين المخابرات العامة المصرية والجيش الوطني الليبي.
اصطحبت القوات الخاصة المصرية الإرهابي عبر طائرة خاصة، وظهر داخلها معصوب العينين ويرتدي زيًا رياضيًا، كما ظهر وهو يعرج في مشيته فور هبوطه أرض المطار.
وألقى الجيش الوطني الليبي القبض على «عشماوي» في عملية تحرير مدينة درنة، أكتوبر 2018.
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