شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم في صحيفة الإرهابي هشام عشماوي: «حادث الواحات وهجوم كرم القواديس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلَّم الجيش الوطني الليبي الإرهابي هشام عشماوي إلى السلطات المصرية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد إلقاء القبض عليه في ليبيا، أكتوبر 2018.

اعتبر خبراء القبض على عشماوي «ضربة مؤلمة وموجعة لكل التنظيمات الإرهابية والدول التي تدعم الإرهاب»، وقال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن «الجيش الليبي أثبت جدارته في معركة درنة، والقبض على عشماوي يعد من توابع نجاح هذه العملية».

أضاف حينها أن «عشماوي أحد أخطر وأهم القيادات العسكرية في تنظيم القاعدة»، مشيرًا إلى أنه «متورط في عمليات إرهابية مثل: خلية عرب شركس عملية ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق».

تابع «عكاشة» أن «عشماوي أسس تنظيمات عديدة (المرابطون، أنصار الدين، الموقعون بالدم، القاعدة في بلاد المغرب العربي)»، مشيرًا إلى أن «هناك تعاون مخابراتي على أعلى مستوى بين مصر وليبيا، ساهم بقوة في اصطياد عشماوي حيًا»، معتبرًا أن القبض عليه يعد «كنز معلومات».

«عشماوي» ارتكب العديد من الجرائم، وأبرزها:

9- الإعداد لاستهداف الكتيبة «101 حرس حدود» فى فبراير 2015، والتى أسفرت عن استشهاد 29 عنصرًا من القوات المسلحة.

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8. محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق.

7. تنفيذ حادث كرم القواديس.

6. اغتيال ضابط الأمن الوطنى الشهيد محمد مبروك.

5. تأسيس حركة «مرابطون» والانضمام لتنظيم القاعدة في مدينة درنة الليبية.

4. خلية عرب شركس.

3. تخطيط حادث استهداف أتوبيس الأقباط في المنيا عام 2017.

2. استهداف الكنائس المصرية.

1. تخطيط وتنفيذ حادث الواحات.