شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء رئيس المخابرات العامة وحفتر وتسليم الإرهابي عشماوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في مقر القيادة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا، وضمن التعاون المشترك مع مصر.

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن اللقاء ناقش عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة، وتسليم الإرهابي هشام العشماوي الذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية في مدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية الدامية في ليبيا ومصر، والذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة، وفقاً لإتفاقية التعاون القضائي الراسخة الموقعة بين البلدين وبعد استيفاء كل الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل الحيش الليبي.

اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية يلتقي المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي

اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية يلتقي المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي