شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: تسليم عشماوي يتوج جهود مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الجيش الوطني الليبي أن عملية تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر جاءت تتويجا لجهود مشتركة لمكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا. أضاف الجيش، في بيان، مساء الثلاثاء، أن «عشماوي تم إلقاء القبض عليه خلال معارك تحرير درنة من التنظيمات الإرهابية».

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