المشير حفتر يُطلع رئيس المخابرات العامة على تطورات الأوضاع في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أكد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، وأطلع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري على تطورات الأوضاع في ليبيا.
وقالت قناة "دي إم سي" في نبأ عاجل اليوم الثلاثاء، إن اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصري، زار دولة ليبيا والتقي قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.
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