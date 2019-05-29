"إكسترا نيوز": رئيس المخابرات العامة يزور ليبيا.. ويلتقي حفتر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، أن اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، يقوم بزيارة إلى دولة ليبيا. وأوضحت أن "كامل" يلتقي المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

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