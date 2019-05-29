تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون الجمارك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد، وتم إرساله للجهات المعنية لاستكمال إجراءات الاستصدار.

وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين الهامة التي تسلمها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن القسم يعقد جلسات مستمرة للانتهاء من مراجعات القوانين ليكون واقفًا بجانب مؤسسات الدولة لإنجاز تلك المشاريع بشكل سريع.

ويحقق مشروع قانون الجمارك الجديد العديد من الآثار الإيجابية التي من أهمها؛ تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، إلى جانب دور القانون الجديد في تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلى رأسها التهريب الجمركي.