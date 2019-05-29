شكرا لقرائتكم خبر عن دمج «سك العملة» و«الخزانة» لتشابه نشاطهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصرى اليوم» من مصادر حكومية مطلعة أن وزارة المالية قررت دمج مصلحتى سك العملة، والخزانة العامة، بسبب تشابه نشاطهما، وبهدف تطوير العمل داخل المصلحتين، مشيرة إلى أنه تم تكليف اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة، بالإشراف على مصلحة سك العملة، وكان من المقرر أن يلتقى خضر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس.

أكدت المصادر عدم المساس بالعاملين فى المصلحتين جراء الدمج أو تصفيتهم بغرض ترشيد النفقات، مشيرا إلى أن العمالة الحكومية لا يمكن الاستغناء عنها وفقا للقوانين الحاكمة.

أشارت المصادر إلى انتهاء مدة اللواء عبد الرؤوف الأحمدى، رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، والذى أكد، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، انتهاء فترة عمله بالمصلحة، مشيرا إلى أن دمج المصلحة فى «الخزانة العامة» يعود إلى قرار وزارة المالية بإعادة هيكلة القطاعات، لكنه لم يذكر تفاصيل قبل أن يغادر موقعه.

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وتعد مصلحة الخزانة العامة هيئة حكومية خدمية تابعة لوزارة المالية، وتقوم بعدة أعمال، منها توزيع وبيع العملات المعدنية بالقاهرة والمحافظات، وصدر أمر عالٍ بإنشائها عام 1884، وتعمل منذ حكم المماليك فى عهد أسرة محمد على.

كما تقوم المصلحة بعدة أعمال، منها صرف الرواتب والأجور والمكافآت الخاصة بموظفى وزارة المالية، وكذلك صرف المعاشات لأصحابها والمستحقين وتوصيلها لمحال إقامتهم لكبار السن والمرضى بالمجان.

وكذا طرح العملات التذكارية للبيع بمعرفة المصلحة لهواة جمع العملة فى الداخل والخارج، والتفتيش المفاجئ على الخزائن الحكومية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية التابعة وغير التابعة للمصلحة، للتحقق من صحة وسلامة العهد المالية والالتزام بتطبيق أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981، ووضع برنامج سنوى للعملات المساعدة المعدنية، بالاتفاق مع الأجهزة التى تنتج هذه العملات، وهى مصلحة سك العملة.

وأنشئت مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية بموجب مرسوم ملكى رقم 178 لسنة 1950، وتنتج العملات المعدنية المساعدة والتذكارية والنياشين والدروع والقلادات الرسمية، فضلا عن اللوحات المعدنية للمركبات المختلفة.