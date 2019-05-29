شكرا لقرائتكم خبر عن «التراس»: منظومة نقل ذكية بالتحالف مع شركات عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للهيئة لتنفيذ منظومة نقل ذكية توفر أفضل نظم النقل الحضارى للمواطن المصري.

وقال "التراس" خلال توقيع مذكرتين للتفاهم بهدف تشكيل تحالف مع شركة سلوفاكية وعدد من الشركات الوطنية، هي شركات مواصلات مصر ويونايتد إنفستمنت وإيزى موبيلتى وفورى، أن التحالف يهدف لتطوير صناعة النقل الذكية بالقاهرة الكبرى والمدن العمرانية الجديدة طبقا للمعايير الدولية للنقل الحضرى المستدام داخل المدن.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الاتفاق على الاستفادة من القدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة المكونات والدوائر والأجهزة الإلكترونية الخاصة بمنظومة التشغيل والإدارة الذكية والتحصيل الإلكترونى لأسطول نقل الركاب، مشددًا على أهمية الحوكمة في مجال النقل وتقديم حل متكامل لمنظومة النقل الذكية يضم التصنيع والبرمجيات، بالإضافة إلى التطبيق العملى الملائم للسوق المحلية.