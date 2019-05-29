شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشروع تطوير محطة كهرباء شمال القاهرة بتكلفة 12.5 مليار ين ياباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أمس، مشروع تحديث ورفع كفاءة الوحدة الأولى في محطة كهرباء شمال القاهرة بتكلفة نحو 12 ونصف مليار ين يابانى، ووقّع- بحضور سفير اليابان بالقاهرة وممثل هيئة التعاون الدولى اليابانية- عقد مشروع تطوير وإعادة تأهيل محطة العطف بتكلفة نحو 13.37 مليار ين يابانى، ومحطة سيدى كرير بتكلفة 13.47 مليار، إلى جانب قيمة الضرائب للعقود الثلاثة، وعقد تركيب 4 محولات بالشبكة القومية بقيمة 227.6 مليون جنيه.

وأوضح وزير الكهرباء أن تنفيذ هذه المشروعات يأتى في إطار زيادة كفاءة منظومة إنتاج الكهرباء في مصر، ويتضمن رفع كفاءة 6 وحدات توليد غازية، قدرة كل منها 250 ميجاوات، تعمل ضمن مجموعات الدورة المركبة في محطات شمال القاهرة التابعة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، ومحطة العطف التابعة لشركة وسط الدلتا، ومحطة سيدى كرير التابعة لشركة غرب الدلتا، ويهدف المشروع إلى استغلال فترات الخروج المبرمج للعَمْرات الرئيسية لوحدات التوليد الست في رفع قدرات تلك الوحدات بمقدار 3.4%، بالإضافة إلى زيادة المدد البينية للعَمْرات الرئيسية من 8000 ساعة تشغيل إلى 12000 ساعة تشغيل.

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وأشاد «شاكر» بالعلاقة المتميزة بين مصر واليابان ومشاركتها الفعالة في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى سواء في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وفى مشروعات تحديث الشبكة القومية للكهرباء، وقّعت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد مشروع 4 محولات سعة 750 ميجافولت لمحطات محولات الزقازيق الجديدة وكفر الشيخ الجديدة جهد كيلوفولت. وأكدت «مشالى» أن المشروع سيتم تنفيذه خلال عام بتكلفة تبلغ 227.6 مليون جنيه، ويتم تدبير قيمة العقد بالكامل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

في سياق متصل، استقبل «شاكر» عضو مجلس إدارة شركة VOITH الألمانية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشركة وقطاع الكهرباء، وأشار إلى عمق العلاقات المصرية الألمانية في العديد من جوانب التعاون المختلفة، معربًا عن تقديره التعاون الإيجابى والمستمر بين مصر وألمانيا في قطاع الطاقة بشكل عام والطاقات المتجددة على وجه التحديد.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل الدول، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كل الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية، مشيرًا إلى مجالات التعاون بين الجانبين، حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألمانى للاستفادة من خبراته المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة. وأشار، خلال اللقاء، إلى الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى، حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية وترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا، ويتم حاليًا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن.