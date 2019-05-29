شكرا لقرائتكم خبر عن مناقصة عالمية لاختيار «استشاري مساعد» لخطة تطوير الغزل والنسيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم طرح مناقصة عالمية لاختيار مكتبين استشاريين لمساعدة الاستشارى الرئيسى المنفذ لخطة تطوير شركات الغزل والنسيج، بالتزامن مع استكمال تسوية مديونيات شركات «القابضة للغزل» مع بنك الاستثمار القومى.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن المناقصة تهدف لاختيار مكتبين، أحدهما للموارد البشرية والآخر استشارى مالى، إلى جانب عمل الاستشارى العام، وهو مكتب «وارنر»، الذي يتولى تنفيذ الخطة، التي من المقرر أن تنتهى بعد عامين ونصف العام. وتابع «توفيق»: «تمويل الخطة ذاتى، ويأتى من استغلال الأصول غير المستغلة واستخدامها في سداد تكلفة التنفيذ»، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا، أمس، مع الاستشارى العام لخطة تطوير الغزل والنسيج وبقية أعضاء ما يُعرف بـ«لجنة التوجيه» للغزل والنسيج، وتم الاتفاق على الاستعانة بمكتبين استشاريين للمساعدة في الشأن المالى والبشرى.

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وأكد أن هناك اهتمامًا من رئيس الجمهورية بتطوير الغزل والنسيج وتدريب العمالة في هذا القطاع العام، وهو ما ناقشه الرئيس خلال الاجتماع قبل السابق.

وحول إمكانية تأسيس قطاع الأعمال العام صناديق تتبع صندوق مصر السيادى، قال الوزير إن أصول الوزارة لا تتبع الصندوق، ولن يتم تأسيس صناديق تابعة للصندوق السيادى، لافتًا إلى أن قطاع الأعمال العام يمكنه الاستثمار في صندوق مصر السيادى، أما ما يجرى من حصر لأصول الشركات التابعة والقابضة فيأتى بغرض إجراء تسوية المديونيات التاريخية التي تواجهها ميزانيات الشركات.

وأوضح أنه تم الانتهاء من مديونية الشركات لصالح وزارة البترول منذ عدة شهور، ولا تواجه الوزارة أي مديونية حاليًا، إنما تسير في إجراءات استكمال التسوية مع بنك الاستثمار القومى، والتى تم تنفيذ جزء منها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد شدد، في اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام، على ضرورة مواصلة الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال العام، حتى يسهم بفاعلية في تعزيز الاقتصاد الوطنى، وإنجاز التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وطالب الرئيس بتعظيم الاستفادة من أصول القطاع وحسن إدارتها، موجهًا بمنح الأولوية لتأهيل العنصر البشرى والارتقاء بمستوى العاملين ورفع كفاءتهم.