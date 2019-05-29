شكرا لقرائتكم خبر عن المنصة الرقمية «Watch iT» تتوسع فنيًا ورياضيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المنصة الرقمية Watch iT فى التوسع خلال الفترة الماضية بعد إطلاقها قبل شهر رمضان حيث استحوذت على غالبية مسلسلات رمضان، كما تعاونت مع ماسبيرو على حق الانتفاع من أرشيفها وتراثها استغلاله بعرضه على التطبيق الذى أطلقته شركة إعلام المصريين تحت رئاسة المنتج تامر مرسى.

وخلال الساعات الماضية أعلنت منصة Watch iT الرقمية عن حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدورى المصرى لمدة أربع سنوات. ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات. كما ستقدم المنصة برامج رياضية متخصصة على المنصة الرقمية وذلك لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية. وأشارت إدارة منصة Watch iT إلى أن الحصول على حقوق الدورى المصرى الرقمية هو بداية إثراء المحتوى الرياضى الرقمى على المنصة وأيضا يمثل حماية لحقوق استخدامه وستتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمى فى مختلف المجالات.